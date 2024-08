Colisão entre caminhões deixa feridos e carga espalhada na BR-060, em Chapadão

Dois caminhoneiros ficaram feridos em razão de um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22), na BR-060, em Chapadão do Sul. A colisão entre os caminhões aconteceu sobre a ponte do areeiro do rio Indaiá.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades, porém, um dos caminhões estava carregando sacos de sal e parte da carga ficou espalhada pela pista após a colisão.

O caminhão, inclusive, quase tombou no acostamento da rodovia. Já o outro veículo, um caminhão baú, ficou com a frente totalmente destruída em razão do impacto, mas ficou nas margens da pista.

Conforme o site O Correio News, o estado de saúde e a identificação das vítimas também não foram repassadas. Eles foram encaminhados para um hospital de Chapadão do Sul com auxílio do Corpo de Bombeiros.

