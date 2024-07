Combate ao racismo religioso é tema de seminário em Dourados nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), o Seminário Regional de Combate ao Racismo Religioso nas Matrizes Afro-brasileiras e Indígenas acontecerá no auditório da Câmara Municipal de Dourados, a partir das 18h30. O evento, aberto a toda a comunidade, contará com a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Casa de Leis.

Convidadas pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados, as forças de segurança pública, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Dourados, estão chamadas a participarem do evento. O procurador Marco Antonio Delfino de Almeida, representante do Ministério Público Federal (MPF), encaminhou um ofício a essas instituições, destacando a importância de sua presença para enriquecer o debate.

O seminário tem como objetivo conscientizar as forças de segurança sobre a atuação perante as comunidades de terreiros locais e fortalecer a luta desses povos pela cultura e pelo direito aos cultos tradicionais. Além disso, busca fomentar políticas públicas para os Povos de Comunidades Tradicionais Afro-brasileiras e Indígenas de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa se dá em meio a uma onda alarmante de agressões e vandalismo contra terreiros e casas de reza, revelando um padrão de intolerância e perseguição religiosa. Em junho, o MPF instaurou um procedimento para investigar inúmeros relatos de ameaças proferidas pelas redes sociais contra Povos de Terreiros do município de Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Interior MPF investiga ameaças nas redes sociais contra comunidades de terreiros em Dourados

Reportar Erro

Saiba Mais Interior MPF investiga ameaças nas redes sociais contra comunidades de terreiros em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também