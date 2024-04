Corpo de pescador é encontrado boiando no rio Dourados em Fátima do Sul

O corpo de um pescador, de 57 anos, que ainda não teve a sua identificação revelada, foi encontrado boiando nas águas do rio Dourados, em Fátima do Sul - a 239 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste domingo (14).

A vítima estava desaparecida desde o sábado (13), quando saiu para pescar na companhia de sua esposa numa área conhecida como 'Engano'.

Segundo o site MS News, o pescador acabou caindo nas águas por volta das 11h da manhã de ontem e chamava insistentemente pela sua companheira, mas quando ela passou a procurá-lo, não o encontrou mais, dessa forma, acionando o Corpo de Bombeiros.

As buscas foram realizadas durante o período da tarde, mas a vítima até então não foi localizada. Porém, pela manhã de hoje, pessoas viram corpo boiar próximo à ponte do rio Dourados e decidiram avisar as autoridades.

Um pescador conseguiu puxar o corpo da vítima para as margens do rio e facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros e futuramente da Polícia Civil e da Polícia Científica.

