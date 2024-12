Empresária três-lagoense morre após ser ejetada de Hilux em acidente no Paraná

A empresária três-lagoense Érica Renata Soler Strongren, de 42 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (22), na PR-463, no município de Cruzeiro do Sul, no Paraná. Ela viaja com o filho, de 17 anos, socorrido em estado grave.

Segundo informações do portal 24H News MS, a mulher é proprietária da Óptica Rever, que fica em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ainda conforme o portal, Érica conduzia uma caminhonete Toyota Hilux pela rodovia, mas em determinado momento, ela bateu o veículo na canaleta às margens da rodovia e capotou. Ela foi ejetada do veículo e não resistiu aos ferimentos.

Já o filho foi socorrido para uma unidade hospitalar da região. O corpo da empresária foi levada para o IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.

Érica Strongren e o filho saíram de Três Lagoas e estavam viajando para a Argentina, onde passariam o final do ano.

