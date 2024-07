Enteada mata padrasto após ele convidar adolescente para dormir junto em Amambai

Marcos Aparecido Florencio Ramos, de 40 anos, foi assassinado com um golpe de faca desferido pela própria enteada, uma adolescente, que não teve a idade revelada, na madrugada desta quarta-feira (3), logo após uma discussão entre eles numa residência em Amambai, a 354 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a adolescente relatou para a Polícia Militar que o padrasto e sua mãe chegaram embriagados na residência, mas em determinado momento, Marcos teria convidado a irmã da suspeita para dormir junto do casal.

O convite, no entanto, foi interrompido pela adolescente, que não gostou e disse que a irmã não iria para o quarto deles. A partir desse momento, ambos passaram a discutir e enteada disse que o padrasto "nem deveria estar ali", porque na versão dela, existe agressões contra a mãe em caso de violência doméstica.

Após a acusação, Ramos empurrou a garota e ela caiu em cima dos móveis, onde ele imobilizou ela - em um momento, ela afirmou que chamaria a polícia, quando ele respondeu que ficaria preso e depois de solto, iria matar ela e suas irmã e após isso, "faria uma coisa bem devagar", palavras com tom de cunho sexual.

A adolescente, encurralada, viu uma faca e ao pegar o objeto, desferiu um golpe certeiro no pescoço do padrasto. O homem foi encontrado na cama, com uma das mãos no pescoço na tentativa de estancar o sangramento, mas sem sucesso e ele morreu antes de ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e apenas constatou.

A mãe da adolescente ficou enfurecida e gritava "ela matou ele", apontando para a própria filha. Em outro momento, a mulher seguia hostilizando a adolescente e dizia que seu companheiro "era um bom homem e nunca fez nada contra ele para ser esfaqueado". Na casa ainda estavam dois adolescentes, de 15 anos, além de uma criança, de 10 anos.

A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica fizeram os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como homicídio simples.

