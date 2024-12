Homem é encontrado morto em carro com corte no pescoço em Ponta Porã

Josimar Munhoz Leithold, de 37 anos, foi encontrado morto dentro de um veículo de passeio na noite do último sábado (7), no Jardim Parque Eucaliptos, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com um corte profundo na região do pescoço, possivelmente ocasionado por um objeto perfurocortante.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, contudo, ao chegar pelo local, notou que, na verdade, tratava-se de homicídio, conforme o boletim de ocorrência.

Ainda conforme o registro policial, a vítima teria perdido bastante sangue e mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros, nada pôde ser feito. A Polícia Científica esteve no local e constatou o óbito.

Não há informações sobre motivações ou suspeitos pelo crime. A vítima estava em um Volkswagen Gol, que ficou sob a responsabilidade da Guarda Municipal para ajudar a levá-lo até o pátio da delegacia com auxílio de um guincho.

O caso foi registrado como homicídio simples.

