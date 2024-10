Homem é espancado com bastão de madeira e tem fratura no maxilar em Sidrolândia

Homem, de 35 anos, foi brutalmente agredido com um bastão de madeira, sofrendo uma fratura no maxilar durante a noite desta segunda-feira (14), em Sidrolândia. Devido à gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para Campo Grande.

O suspeito, um homem, de 33 anos, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis e o registro da ocorrência foi feito como lesão corporal dolosa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada para averiguar uma situação de vias de fato, quando ao chegar na antiga estação ferroviária, encontrou os dois homens, sendo a vítima toda ensanguentada na região do rosto e com o autor das agressões perto proferindo ameaças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhado-a para o hospital da cidade, onde ficou constatado uma lesão corte lacerante traumático, classificada como grave, onde houve a necessidade de transferência para a Santa Casa de Campo Grande.

O suspeito foi detido e levado para a delegacia. O bastão usado nas agressões não foi localizado.

