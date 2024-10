Homem é morto a pauladas por dupla após discussão em Jardim

Celso Augusto Chimenes de Oliveira, de 32 anos, foi morto a golpes de pauladas na madrugada deste domingo (20), na rua Garibaldi Grubert, em Jardim. O fato aconteceu após um desentendimento entre a vítima e um suspeito, que fugiu do local após o crime - a namorada de Celso e outra mulher foram testemunhas.

Segundo o site Jardim MS News, o homicídio ocorreu enquanto todos os envolvidos estavam consumindo bebidas alcoólicas, quando decidiram ir até a casa de uma delas que fica próximo e continuaram bebendo.

Quando estavam na residência, Celso e o suspeito começaram uma discussão sobre facções do crime. Com os ânimos exaltados, a vítima agrediu o autor, que saiu do local e foi até a própria casa, retornando acompanhado do irmão.

Eles estavam armados com pedaços de madeira e juntos desferiram vários golpes na cabeça da vítima, deixando o local em uma motocicleta Honda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu Celso, mas ele morreu assim que chegou no Hospital Marechal Rondon.

A Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram as diligências e poucas horas depois encontraram os dois suspeitos em uma residência.

