Homem é morto a tiros na frente da própria casa em Corumbá

Um homem, identificado como Rones Carlos de Arruda, de 56 anos, foi morto com um tiro no rosto no fim da tarde desta sexta-feira (3) na Rua Alameda, no Bairro Centro América, em Corumbá.

Segundo o portal Dourados News, os moradores ouviram vários disparos e ao chegarem na residência onde a vítima morava, o encontraram já sem vida na calçada, com quatro marcas de tiro na região do rosto, tórax, lombar e braço.

A dinâmica do caso ainda é desconhecida, mas imagens de câmeras de segurança das residências e em um estabelecimento comercial podem auxiliar a polícia a encontrar o responsável pelo assassinato.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

