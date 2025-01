JD1TV: Idosa é atropelada por moto e sofre fratura exposta em Chapadão do Sul

Idosa, de 82 anos, foi socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar na noite desta terça-feira (31), logo após ser atropelada por uma motocicleta no cruzamento das ruas Onze e Quatorze, em Chapadão do Sul - a 330 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo site Chapadense News apontam que a vítima teve uma fratura completa exposta de tíbia, fíbula e possível fratura de vômer.

A vítima foi encontrada no chão com bastante sangramento no rosto e nas pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu atendê-la no local e encaminhá-la para atendimento médico no Hospital Municipal. O estado de saúde da idosa é considerado grave.

