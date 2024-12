Idoso morre após ser atropelado por ônibus na BR-376, em Glória de Dourados

O idoso Severino José da Silva, de 87 anos, morreu na noite deste domingo (1°), após não resistir as complicações do acidente que sofreu, quando foi atropelado por um ônibus na BR-376, entre Glória de Dourados e Deodápolis, durante a noite do último sábado (30).

Informações apontam que o idoso estava realizando a travessia da rodovia para chegar na residência em que morava, quando foi atingido.

Segundo informações do site MS News, o motorista do ônibus contou que seguia no itinerário de Ponta Porã para Três Lagoas, mas que o expediente dele teria começado já em Dourados. No veículo estavam pelo menos 20 passageiros e ninguém ficou ferido.

Ainda conforme o site, Severino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para unidade hospitalar, contudo, diante da gravidade do fato, acabou transferido para Dourados, onde não resistiu e faleceu na noite deste domingo.

Ele será sepultado na tarde desta segunda-feira (2) em Glória de Dourados.

O caso ainda segue sob investigação da Polícia Civil.

