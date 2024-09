Incêndio em residência deixa uma pessoa ferida em Miranda

Homem, de 55 anos, ficou ferido e chegou a perder a consciência por inalar fumaça de um incêndio de uma residência na manhã deste sábado (7), na rua Sete de Setembro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miranda. O suspeito de provocar as chamas foi detido pela Polícia Militar.

Segundo informações do O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e iniciaram a varredura para verificar se haviam pessoas no imóvel, encontrando o homem debaixo da cama, inconsciente por ter inalado a fumaça.

Ele foi atendido e encaminhado para o Hospital Municipal de Miranda. Foram utilizados cerca de 1 mil litros de água para controlar o incêndio e realizar o rescaldo.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente encontraram o suspeito e o prenderam.

