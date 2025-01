JD1TV: 'Alma pelada'? Homem é visto andando sem roupas em cemitério de Sidrolândia

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi visto andando peladão próximo de um cemitério da cidade de Sidrolândia. O flagra foi feito durante a noite de sexta-feira (3), por câmeras de segurança.

Conforme o site Babalizando, o homem estava andando tranquilamente pela Rua Mato Grosso e depois virando na Rua Diogo Falkemberg Stefanello, que fica na lateral do Cemitério São Sebastião.

“Tá todo mundo querendo saber: quem é o peladão do cemitério?!”, brincou o site através das redes sociais.

Assista ao vídeo: