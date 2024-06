JD1TV: Ciclista morre após ser atropelado por carreta em Sidrolândia

Ciclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira (24) em um grave acidente de trânsito, após ser atropelado por uma carreta na Avenida Dorvalino dos Santos, na interseção com a rua Aroeira, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima ficou presa em um dos eixos da carreta. Ainda não há relatos de como aconteceu o acidente.

Sites locais relataram que o impacto da colisão foi tão forte, que a vítima não resistiu e morreu no momento do acidente. Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, porém, quando estiveram pelo local, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Veja o vídeo do local do acidente, divulgado pelo portal Diário do MS:

