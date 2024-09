JD1TV: Doguinho é salvo em meio a incêndio de residência em Corumbá

Um cachorro, sem raça definida, foi salvo de um incêndio em residência na manhã desta segunda-feira (2), na Rua Barão de Melgaço, esquina com a General Dutra, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O animal saiu carregado por um dos militares e seu semblante era de assustado com o que estava acontecendo naquele momento.

Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade apontam que as chamas atingiram dois cômodos do imóvel, que ficaram totalmente destruídos. Foi realizada a extinção dos focos e o resfriamento das residências vizinhas.

Porém, ainda conforme a corporação, outras duas casas foram parcialmente atingidas com danos na estrutura dos detalhados, contudo, não houve feridos.