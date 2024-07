JD1TV: Homem é espancado por várias pessoas no centro de Água Clara

No final da noite deste domingo (30), um homem, que não teve a identificação revelada, foi espancado por várias pessoas na Avenida Benevenuto Ottoni, em Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas, a vítima teria chegado em um alojamento da cidade jogando bebida alcoólica no portão. Insatisfeitos com a atitude, o grupo teria ido tirar satisfação com o homem.

Após a discussão, o grupo passou a agredir a vítima, que mesmo caída, recebia socos e chutes dos suspeitos.

Conforme o Portal Água Clara, a Polícia Militar precisou ser acionada para controlar a situação, mas não há informações se os agressores foram presos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem agredido.

