JD1TV: Indígenas fecham BR-463 entre Dourados e Ponta Porã

Vários indígenas bloquearam o trecho do KM 53 da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, no início da manhã desta quarta-feira (3).

Ainda não há informações sobre os motivos que levaram os indígenas a tomarem essa atitude e quais seriam as reivindicações em um possível protesto.

Por enquanto, segundo sites locais, apenas ambulâncias estão passando. A informação inicial é que a pista deve ser liberada apenas no final da tarde de hoje.

A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando a movimentação dos indígenas.