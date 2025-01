JD1TV: Mãe e filha ficam com 90% do corpo queimado após chapa explodir em Sidrolândia

Mulher, que não teve a identificação revelada, e a filha, de 1 anos, estão em estado gravíssimo após sofrerem queimaduras em 90% do corpo, em decorrência de uma explosão de uma chapa de fritar bife. O caso aconteceu em uma residência em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (26).

Outras três crianças, que estavam na casa e próxima ao ocorrido, também foram atingidas e sofreram queimaduras, mas com menor gravidade.

Segundo informações do site Babalizando MS, o caso aconteceu logo após a tentativa de reacender a chapa com a utilização de álcool. Ainda conforme o portal, havia dois lados: o fogo colocado no compartimento que estava apagado, enquanto o outro lado ainda tinha resquícios de chama.

Dessa forma, ao haver contato entre a chama e o álcool, houve a explosão, ferindo pelo menos cinco pessoas que estavam na casa.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e trabalharam no resgate das duas vítimas em estado gravíssimo, encaminhando-as para uma unidade hospitalar e dos demais feridos, além de retirar a chapa do local.

