JD1TV: Paraguaios são presos por atacar jovens e um idoso a facadas em Dourados

Eládio Portela Villalba, de 35 anos, Rodolfo Gonzalez, de 48 anos, e Bernardo Gonzales, de 55 anos, foram presos durante a segunda-feira (2) pela Polícia Civil de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, por conta de uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal grave contra um idoso e dois jovens.

Pelo divulgado pela polícia, o crime ocorreu no bairro Jardim Flórida, onde os suspeitos se envolveram em uma discussão que culminou em um violento ataque com arma branca.

Conforme o site Ligado na Notícia, o idoso, de 75 anos, continua internado no Hospital da Vida, assim como um jovem, de 23 anos, que está em estado grave. O outro jovem, de 21 anos, apesar dos ferimentos, foi medicado e liberado.

Segundo as investigações, o desentendimento entre os autores e as vítimas teve origem em uma antiga desavença. Um dos suspeitos possuía uma grande inimizade com uma das vítimas, o que provocou a discussão.

Durante o confronto, uma das vítimas foi gravemente ferida com uma facada no peito, atingindo o pulmão. Ele foi rapidamente encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Vida.

A faca utilizada no crime ainda suja de sangue foi encontrada e apreendida. A Polícia Civil continua investigando o caso.

