JD1TV: Pilotando moto, adolescente fica em estado grave em acidente em Ivinhema

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente que deixou um adolescente, de 15 anos, em estado grave, após colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete, durante a noite desta segunda-feira (17), em Ivinhema - a 295 quilômetros de Campo Grande.

Informações iniciais apontam que o acidente aconteceu por volta das 18h50, quando a caminhonete passa pela Avenida Reinaldo Massi, no bairro Vitória, e ao chegar pela rotatória acaba ocorrendo a colisão com a motocicleta.

Segundo divulgado pelo site Ivi Agora, o adolescente foi encontrado caído no chão desorientado, apresentando traumatismo cranioencefálico, fratura na mão e braço esquerdo, além de outros ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar. Populares disseram que o motociclista estava em alta velocidade e após colidir contra a caminhonete, foi arremessado contra uma árvore.

A vítima foi levada para o hospital municipal em estado gravíssimo.