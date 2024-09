JD1TV: Procurado pela Interpol, traficante é preso pelo Garras em Corumbá

Traficante, de 57 anos, procurado pela Interpol, foi preso nesta quarta-feira (4) em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante uma operação realizada pelas forças policiais de Mato Grosso do Sul, incluindo o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), que coordenou a operação.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o Garras recebeu indicações que o traficante estava escondido em Corumbá. Ele possui uma condenação de 19 anos de prisão, proveniente da Justiça Federal de Uberaba, em Minas Gerais, por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

Com apoio de outras equipes, os policiais passaram a monitorar o endereço indicado pelas forças de segurança.

Deste modo, foi cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o criminoso. No momento da prisão, o procurado não apresentou qualquer tipo de resistência e confirmou sua identidade.

Diante dos fatos, foi feita a condução do foragido para a 1ª Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, procedendo-se às comunicações de praxe.