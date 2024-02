JD1TV: Vereador renuncia e denuncia corrupção na Câmara de Terenos

Na abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira (05), o vereador José da Silva Cipriano, mais conhecido como "Zé Paraíba" (PP), que está em seu terceiro mandato, renunciou ao cargo de primeiro-secretário da Câmara Municipal de Terenos. A renúncia foi acompanhada de sérias denúncias de corrupção envolvendo o presidente da casa, o vereador Marcos Inácio Campos, do partido (PSDB).

Conforme a transmissão disponível no YouTube, "Zé Paraíba" utilizou a tribuna para expor sua decisão e afirmar que não compactuará com supostos atos ilícitos na casa de leis. Ele alega possuir provas que caracterizam corrupção na gestão de Marcos Inácio Campos.

Segundo "Zé Paraíba", sua função como primeiro-secretário era limitada a assinar cheques de pagamento e contratos, que ele descreve como "superfaturados". O vereador denunciante afirma ter sido desrespeitado pelo presidente da casa, alegando nunca ter sido consultado ou envolvido em 'nada'.

"Zé Paraíba" classifica Marcos Inácio Campos como um "ditador" que desrespeita o regimento interno, retirando seus poderes como primeiro-secretário. Ele afirma, estar respaldado, e que o presidente da casa “vai sair algemado” devido às supostas irregularidades cometidas.

O vereador também denuncia um suposto esquema de corrupção na Câmara Municipal de Terenos, revelando que um cidadão teria recebido pagamentos no valor de 48 mil reais, retirados em saques bancários. "Zé Paraíba" alerta o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre a situação, sem mencionar nomes.

Além disso, "Zé Paraíba" relata ter descoberto, no ano passado, que o montante de R$ 441 mil reais destinados à câmara municipal resultou em um saldo de apenas R$ 800 reais. Ele chega a mencionar o programa "Cadê o Dinheiro Que Tava Aqui?", uma investigação jornalística do Fantástico sobre corrupção.

O parlamentar também alertou que, se algo acontecesse com ele, como um 'atentado', o responsável seria o presidente da Câmara. Procuramos o vereador Marcos Inácio Campos para comentar as acusações, mas até o momento, não obtivemos retorno. O espaço permanece aberto.

