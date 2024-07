Jovem é assassinado com oito tiros dentro de apartamento em Três Lagoas

Vitor Morales da Costa, de 24 anos, conhecido como 'Vitinho', foi morto com pelo menos oito disparos de arma de fogo na noite deste domingo (28), dentro do apartamento em que morava num condomínio Novo Oeste, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Pelo menos três atiradores, acompanhado de uma mulher, teriam invadido o apartamento e dentro do quarto, dispararam à queima-roupa contra o jovem. Os tiros atingiram a cabeça, abdômen e as pernas do rapaz.

A principal suspeita é que o crime tenha sido cometido a mando de uma organização criminosa. Segundo o site 24h News MS, a esposa de Morales contou que não conseguiu identificar quem seriam os suspeitos e que o crime aconteceu por volta das 21h.

Primeiramente foi a equipe da Polícia Militar que esteve no local, mas após a constatação da morte de Vitinho, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes no apartamento.

O caso passa a ser investigado pelas autoridades, onde buscarão entender o motivo e a autoria do crime.

