Mãe morre em acidente e filha é socorrida na BR-376, em Glória de Dourados

Sebastiana, de 33 anos, morreu na noite desta terça-feira (29) em decorrência de um acidente de trânsito na BR-376, em Glória de Dourados. Ela foi atingida por um veículo Toyota Corolla que concluía uma ultrapassagem. Ela estava em uma motocicleta acompanhada da filha, de 15 anos, socorrida por populares.

Informações do site MS News apontam que o condutor do Corolla, morador de Jateí, estava seguindo no mesmo trajeto em que a motocicleta, para Glória de Dourados, quando ao realizar uma ultrapassagem, tentou retornar para a pista e acabou atingindo a traseira da moto.

Para a polícia, ele indicou que a motocicleta estava sem a devida sinalização. Com o impacto, a mulher que pilotava caiu, assim como a filha adolescente. Sebastiana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto a garota foi socorrida por terceiros e levada a um hospital.

O motorista permaneceu no local do acidente e prestou assistência, passando por teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica estiveram no local realizando todos os trabalho necessários.

