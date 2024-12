Marido encontra fotos no celular da esposa e a agride em Amambai

Uma mulher de 30 anos foi agredida pelo marido, de 29 anos, em Amambai - 341 km de Campo Grande, nesta quinta-feira (26), após uma discussão motivada por fotos no celular da vítima.

O crime ocorreu por volta das 22h, quando o homem viu as imagens no celular da esposa e iniciou uma série de agressões físicas.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem espancou a vítima com socos e, em seguida, a colocou para fora de casa. Mesmo do lado de fora, as agressões continuaram.

O autor asfixiou a esposa até que ela desmaiasse, e quando a mulher acordou e tentou fugir, ele a alcançou e continuou a espancá-la. Em decorrência da violência, a vítima desmaiou novamente.

Após o crime, o agressor fugiu do local com a ajuda de familiares. Enquanto a mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

O homem foi preso após a polícia fazer diligências para localizá-lo. Ele foi autuado por agressão e tentativa de homicídio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também