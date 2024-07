Morador leva choque e morre enquanto lavava carro em Aparecida do Taboado

Reginaldo Zaniboni, de 43 anos, morreu eletrocutado enquanto lavava um dos carros estacionados na garagem de sua residência, na tarde desta sexta-feira (5), no Jardim Margarida, em Aparecida do Taboado - a 462 quilômetros de Campo Grande.

No momento em que ele manuseava uma lavadora de alta pressão, o chão estava com bastante água e o objeto estava com fio rompido e reparado com fita isolante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a esposa chegou a pedir para o marido colocar um chinelo para buscar tintas em uma loja, quando a vítima gritou "desliga aí" e ao olhar, a mulher viu o homem com os braços abertos com sinais de que havia levado um choque.

A companheira foi até a tomada, puxou o cabo da máquina e neste ínterim a vítima caiu dura ao solo, batendo sua mão em um pedaço de ferro. Imediatamente a esposa virou a vítima e verificou que a mesma estava com o rosto bem roxo e sem batimentos cardíacos e respiração, momento em que iniciou a manobra de reanimação com massagem cardíaca e respiração boca a boca.

Ela tentou ligar para o Corpo de Bombeiros, mas diante do latido de cachorros e o nervosismo impossibilitaram ela de passar o endereço corretamente. A mulher chegou a voltar para reanimar o marido e pouco depois um vizinho chegou e ligou para os militares, repassando corretamente o endereço.

Mesmo com o empenho da viatura, ao chegar pelo local, a vítima já não apresentava sinais vitais.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.

