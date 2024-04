Motociclista morre após bater na traseira de caminhonete em Dourados

O motociclista Humberto Monteiro Carvalho, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (14) após colidir na traseira de uma caminhonete conduzida por um motorista, de 69 anos, na Avenida Marcelino Pires, entre as ruas Benjamim Constant e Quintino Bocaiúva, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o acidente de trânsito aconteceu por volta das 0h30, quando o motociclista, acompanhado de uma adolescente, de 17 anos, acabou atingido a traseira de uma Chevrolet S-10, por motivos a serem apurados.

Mesmo com acionamento do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Humberto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A adolescente que estava na garupa da motocicleta se feriu e foi levada para o Hospital da Vida, onde permanece internada. Segundo o site Dourados News, o estado de saúde dela não é considerado grave.

O caso foi registrado na delegacia e será apurado pela Polícia Civil de Dourados.

