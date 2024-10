Motociclista morre após ser atingida por caminhão na BR-158, em Cassilândia

A motociclista Caroline Stefani Souza Oliveira, de 30 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (17), logo após ser atingida por um caminhão na região da BR-158, em Cassilândia.

Ela trabalhava como líder de produção de embalagem secundária da empresa Prima Foods.

Informações divulgadas pelo site Cassilândia Notícias, apontam que a vítima estava seguindo para o trabalho, quando ao tentar realizar uma conversão para entrar na Vila Santa Rita, foi atingida por um caminhão que vinha no sentido contrário da pista.

Caroline não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente para apurar as condições do acidente.

"Até protocolar na Prefeitura por diversas vezes eu protocolei solicitações para que se fizesse ali uma rotatória, um trevo. Mas infelizmente, nós não temos força. Lamentável mais uma vida que vai", disse um pecuarista que presenciou o acidente.

