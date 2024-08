Motociclista morre após ser atingido por Saveiro em cruzamento de Maracaju

O motociclista José Luis Chamorro Cabrera, de 49 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (1°), quando acabou atingido por um picape Volkswagen Saveiro, no cruzamento das ruas Independência e Américo Carlos, na Vila Adrien, em Maracaju.

As informações que constam no boletim de ocorrência, apontam o veículo de passeio, conduzido por um motorista, de 37 anos, seguia pela rua Independência e não teria notado que o motociclista estava vindo no sentido contrário com o farol apagado.

Quando tentou realizar a conversão à esquerda, houve a colisão entre os veículos. Com o impacto, a vítima perdeu bastante sangue, ficando inconsciente e foi levado em estado grave para o hospital pelo Corpo de Bombeiros e aguardava ser transferido para Campo Grande em sistema vago zero.

Ainda conforme o registro policial, Chamorro sofreu uma fratura grave na cabeça. Enquanto realizava o registro da ocorrência, as autoridades foram informadas que o motociclista não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

