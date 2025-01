Motociclista tem perna amputada após acidente com ônibus em Dourados

O motociclista Kreisly Machado Guelfi, de 25 anos, teve uma das pernas amputadas na manhã desta terça-feira (7), após se envolver em um acidente de trânsito com um ônibus do transporte público, no prolongamento da Avenida Marcelino Pires com o Travessão do Castelo, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o jovem estava em uma Honda CB Twister, trafegando no sentido da rodovia para o centro da cidade, quando colidiu violentamente na lateral do ônibus, segundo o site Ligado na Notícia.

O coletivo havia acabado de deixar a garagem da empresa e o motorista realizava uma conversão à esquerda. Com o impacto, Kreisly foi arremessado para o outro lado da pista e teve a perna direita, abaixo do joelho, esmagada, havendo a necessidade de cirurgia de amputação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou o primeiro atendimento e encaminhou a vítima para o Hospital da Vida. O motociclista seria morador de Fátima do Sul e estaria chegando em Dourados para trabalhar.

O caso está sendo investigado e o quadro de saúde da vítima não foi revelado.

