Motorista bate carro em árvore e morre na BR-262, em Aquidauana

Rosemiro Cézar Magalhães, de 39 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (21), na BR-262, em Aquidauana, após colidir o veículo que dirigia numa árvore.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, Miro, como a vítima era conhecida, estava sozinho no veículo e saiu de Sidrolândia com destino a Anastácio, onde passaria o final do ano.

Em relação ao acidente, as informações apontam que uma das rodas do veículo se soltou e fez com que o condutor perdesse o controle da direção e colidisse contra uma árvore nas margens da rodovia.

O veículo ficou completamente destruído e Rosemiro ficou preso nas ferragens, não resistindo e morrendo no local.

O homem era torcedor apaixonado do Palmeiras, trabalhava como caminhoneiro e deixa um filho pequeno.

