Motorista capota Hilux em posto após comemorar aniversário em Nova Andradina

Motorista, de 35 anos, que não teve a identificação revelada, capotou sua Toyota Hilux em um pátio de um posto de combustível na madrugada desta quinta-feira (4). Ele estava comemorando seu aniversário e teria discutido com uma mulher e ao sair com o veículo capotou.

Segundo informado pelo site Jornal da Nova, o condutor explicou que comemorava seu aniversário ingerindo bebida alcoólica em uma lanchonete do posto, quando se envolveu em uma discussão com uma mulher, que não teve o grau de parentesco revelado com o homem.

Em determinado momento, o motorista entrou na caminhonete e ao conduzir o veículo, perdeu o controle e capotou no pátio do posto de combustível.

Ainda conforme o site local, ele foi conduzido por populares até o Hospital Regional para atendimento médico, pois se queixava de dor no ombro e apresentava escoriações.

Em relação à caminhonete, populares teriam dito para a Polícia Militar que a caminhonete foi vista realizando manobras perigosas em ruas da cidade.

O homem que capotou o veículo chegou a ser abordado antes do fato pela polícia em uma tabacaria, onde foi informado que se ele fosse flagrado dirigindo embriagado, iria ser detido e levado para a delegacia.

Ele afirmou ter compreendido e que não iria dirigir, mas momentos depois, capotou o veículo.

