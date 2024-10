Motorista de picape morre em acidente com carreta na BR-262, em Miranda

Motorista de uma picape Fiat Strada, ainda não identificado, morreu na noite deste domingo (13) após uma grave acidente envolvendo uma carreta na BR-262, em Miranda.

A vítima estava seguindo no sentido da pista que vai para Corumbá, sozinho no veículo, quando por motivos a serem apurados, houve a colisão frontal com a carreta, que seguia no sentido oposto da rodovia.

A picape, inclusive, após a batida, ficou tombada na pista e a frente da carreta bastante danificada, segundo o site O Pantaneiro. O caminhoneiro nada sofreu, mas o motorista da picape morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para coordenar o trânsito na rodovia.

Além da equipe, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.

