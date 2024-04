Motorista fica gravemente ferido em acidente na MS-141

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão bitrem, que prestava serviços a uma usina local, na tarde de sábado (13), na MS-141, em trecho próximo a Ivinhema, terminou com o motorista do veículo gravemente ferido.

Segundo informações do portal Ivinoticias, o veículo, um Gol, se chocou com a traseira do caminhão bitrem, que carregava cana-de-açúcar, enquanto ambos seguiam pela rodovia no sentido Naviraí – Ivinhema, próximo da antiga estrada de acesso à Jateí.

O motorista do Gol, morador de Nova Andradina, estava sozinho no veículo no momento do acidente e foi encontrado consciente, mas desorientado e com fortes dores abdominais, além da suspeita de uma fratura no nariz.

Ele foi atendido no local e encaminhado para o Hospital Municipal de Ivinhema, onde receberá atendimento necessário. O motorista do caminhão não teve nenhum ferimento.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades locais.

