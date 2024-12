Motorista morre após capotar veículo na MS-164, em Ponta Porã

Alex Sandro dos Santos Paulino, de 41 anos, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (2), após sofrer um acidente de trânsito, onde o veículo que dirigia, um Volkswagen Gol, capotou na rodovia MS-164, entre o distrito de Nova Itamarati e Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e constatou a veracidade dos fatos ao ser acionada para atender um acidente, onde encontrou o veículo e a vítima no interior, mas sem sinais vitais.

Uma equipe da Ambulância Municipal do Assentamento Itamarati também esteve pelo local e constatou o óbito. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe no local.

Ainda conforme o registro, foram encontradas latas de cerveja e garrafas de bebida alcoólica no interior do veículo.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também