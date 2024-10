Motorista que sofreu acidente e teve caminhão destruído morre em Dourados

Morreu durante a noite desta segunda-feira (7), Patrick Alexander Conegundes de Deus, de 24 anos, o motorista que estava internado desde o dia 26 de setembro, em decorrência de um grave acidente de trânsito aos fundos da fazenda Viscaya, em Nova Andradina.

O acidente aconteceu devido à falta de visibilidade provocada pela poeira de outro caminhão seguia a frente do canavieiro.

Segundo o site Jornal da Nova, Patrick foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Nova Andradina, mas devido aos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Santa Rita, em Dourados.

No dia do acidente, ele chegou a ficar preso nas ferragens do caminhão.

O caminhoneiro ficou 11 dias internado e não resistiu as complicações clínicas e faleceu na noite desta segunda-feira.

