MP apura denúncia de carro oficial usado para fins pessoais em Figueirão

Após denúncia de suposto uso indevido de um veículo público para fins particulares, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para "apurar eventual irregularidade devido à ausência de regulamentação do uso de veículos oficiais pelo Município de Figueirão".

O caso está registrado no Inquérito Civil nº 06.2024.00000782-8 e é conduzido pelo promotor de Justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza. A apuração envolve o uso de uma caminhonete Ranger, supostamente utilizada em abril de 2024 por um vereador da época.

O objetivo do inquérito é verificar se houve danos efetivos ou potenciais a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. O município foi notificado a apresentar informações por escrito ou por meio eletrônico, anexar documentos e fornecer os subsídios necessários no prazo de 10 dias úteis.

O caso está em andamento e segue sob análise do MPMS.

