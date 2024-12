MP apura se diretores de escolas em Ladário estão recebendo pagamento extra

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu o Procedimento Preparatório nº 06.2024.00001128-7, visando apurar possíveis irregularidades nos pagamentos de adicionais e gratificações a diretores da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Ladário. A investigação busca coletar subsídios que ajudem na decisão sobre a necessidade de abrir um Inquérito Civil, propor Ação Civil Pública ou até mesmo arquivar o caso.

O procedimento está sendo conduzido pelo promotor Luciano Bordignon Conte e segue em sigilo. Até o momento, as informações sobre o conteúdo da investigação não foram divulgadas. O caso está em fase de levantamento de dados, com a Prefeitura Municipal de Ladário como o principal alvo da apuração.

A tramitação do Procedimento Preparatório está em andamento e ainda não há previsão para o desfecho da investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também