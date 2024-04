Mulher é agredida com enxada e fica em estado gravíssimo em Dourados

Mulher, de 55 anos, está internada em estado gravíssimo no Hospital da Vida, em Dourados, após receber um golpe de enxada na cabeça desferido por um homem na Aldeia Bororó, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (4), quando a mulher realizava o plantio de mandioca em uma região da aldeia.

Em determinado momento que ela fazia o serviço, ela foi surpreendida com a presença do homem que a golpeou com uma enxada na cabeça.

A vítima sofreu afundamento de crânio e foi socorrida em estado gravíssimo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Vida.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e prender o autor da agressão, segundo o site Ligado na Notícia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também