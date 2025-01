Mulher responderá por maus-tratos após deixar vaca com câncer morrer em MS

Mulher, que não teve a identificação revelada, pode responder por maus-tratos a animais, após deixar a vaca com câncer sem tratamento e 'abandonada' na propriedade rural, em Aparecida do Taboado. O caso foi registrado no último sábado (18), tendo a vaca sido sacrificada.

Detalhes divulgados pelo portal RCN 67, indicam que a denúncia partiu de moradores e equipe da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil e dos voluntários SOS São Francisco, estiveram no local revelado e encontraram a vaca abandonada.

Ela apresentava um grande ferimento, já estava coberta por moscas e não conseguia se levantar havia cinco dias. Uma veterinária foi acionada e após examinar o animal, identificou a existência do câncer e que a vaca não tinha mais chance de sobrevivência.

Ainda conforme o site local, houve a necessidade de sacrificar o animal, que foi enterrado dentro das normas da legislação sanitária vigente.

O boletim de ocorrência foi registrado e a proprietária da vaca deve responder pelo crime de maus-tratos, cujo a pena pode chegar a 5 anos de reclusão.

