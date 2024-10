Município de Ladário terá transição de prefeito monitorada pelo Ministério Público

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai acompanhar a transição de governo no município de Ladário, localizado a 420 km de Campo Grande. O promotor Luciano Bordignon Conte determinou a instauração do Procedimento Administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil, sob o número 09.2024.00011474-8, com o objetivo de monitorar o processo de transição de mandato do Poder Executivo Municipal.

Nas eleições de 2024, os moradores de Ladário elegeram Munir Sadeq, do PSDB, como o novo prefeito, com 58% dos votos válidos. Três candidatos concorreram ao cargo, Luciano Jara (PP), que tinha Eva (PL) como vice, Munir Sadeq (PSDB) com Doutor Juliano (MDB) na vice, e Romero Korichão (NOVO), com Deco Alves (NOVO) como vice.

O acompanhamento do MPMS visa garantir que a troca de gestão ocorra de maneira organizada e dentro dos parâmetros legais, assegurando uma transição tranquila e respeitosa às normas vigentes.

