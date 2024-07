Pelo Pantanal, Bombeiros e Força Nacional unem forças no combate a incêndios

O Corpo de Bombeiros e a Força Nacional uniram forças para combater os incêndios florestais que devastam o Pantanal, no lado sul-mato-grossense. O trabalho se concentra em eliminar os principais focos numa operação que supera os 100 dias de atuação.

Durante a quarta-feira (3), quatro equipes atuaram na fazenda São Bento, próxima a região da Maracangalha. De lá, saíram no percurso contra os incêndios.

Cinco viaturas, entre elas um caminhão Auto Tanque de 7 mil litros se concentraram para reduzir os focos na região. O trabalho foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, bombeiros de Brasília e militares da Força Nacional, somando um grupo com 16 profissionais em campo.

Ao longo do trabalho duas aeronaves Air Tractor da ICMbio sobrevoaram o local e fizeram três disparos de água para ajudar no trabalho de campo. Este é o terceiro dia seguido de combate a focos na região do Maracangalha.

Com um grande desafio pela frente, em mais de 100 dias de Operação no Pantanal, já foram utilizados 446 bombeiros do Mato Grosso do Sul e hoje contam com reforço de 82 militares da Força Nacional e mais 233 brigadistas do Ibama.

São 11 aeronaves a disposição, entre elas um cargueiro KC-390, cedido pelo Governo Federal. Para as ações de campo têm 39 veículos, entre caminhonetes, caminhões e lanchas.

Além da região da Maracangalha, os trabalhos seguem ativos em outros locais, como ao norte de Corumbá, nas regiões do Porto Sucuri, Paraguai Mirim, região do Buraco das Piranhas, do Rio Abobral e do Rio Taquari, além do Pantanal do Rio Negro.

