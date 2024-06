Polícia identifica vítimas de grave acidente entre carro e ônibus em Fátima do Sul

Foram identificados como Clodir Sérgio Raí, de 35 anos, e Gabriel de Oliveira Salcedo, de 19 anos, as duas pessoas que morreram em um grave acidente entre um veículo Chevrolet Corsa e um ônibus, na noite desta terça-feira (4) em Fátima do Sul - a 239 quilômetros de Campo Grande.

Os três feridos encaminhados para o Hospital da Sias também foram identificados e estavam como passageiros no veículo. São: Joranes Taina Amorim, de 28 anos, Tales Eduardo Vilhalva, de 28 anos, e Ellen Lino dos Santos, de 21 anos.

O ônibus, que era utilizado para transporte de passageiros de uma usina da cidade, estava apenas com o motorista, que nada sofreu no momento do acidente.

Conforme divulgado pelo site Fátima News, o Corsa estava trafegando pela rua Encarnação Hidalgo e ao chegar no cruzamento, o motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e invadiu a preferencial da rua Antônio Celestino de Carvalho, colidindo violentamente contra o ônibus, que não conseguiu evitar a batida.

O veículo de passeio rodou na pista e só parou ao subir em uma calçada, quase colidindo contra uma residência. O Corpo de Bombeiros é quem realizou o resgate dos sobreviventes e precisou do uso de desencarcerador para retirar os corpos dos dois homens que faleceram.

Durante o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, foram encontradas latas de cerveja, energéticos, garrafas de vodka e whisky dentro do veículo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Fátima do Sul.

