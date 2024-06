Motorista e passageiro de Corsa morrem em grave acidente com ônibus em Fátima do Sul

Pelo menos dois homens, motorista e passageiro de um Chevrolet Corsa, morreram em um gravíssimo acidente de trânsito que envolveu um ônibus, na madrugada desta quarta-feira (5), no cruzamento das ruas Encarnação Hidalgo com Antônio Celestino de Carvalho, em Fátima do Sul. Outras três pessoas que também estavam no veículo foram socorridas as pressas.

Informações apontam que um homem socorrido está com suspeita de traumatismo craniano, enquanto outro homem apresentou sérios ferimentos pelo corpo e a mulher que também estava no veículo saiu praticamente ilesa da colisão. Todos foram levados para o Hospital da Sias.

Conforme divulgado pelo site Fátima News, o Corsa estava trafegando pela rua Encarnação Hidalgo e ao chegar no cruzamento, o motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e invadiu a preferencial da rua Antônio Celestino de Carvalho, colidindo violentamente contra o ônibus, que não conseguiu evitar a batida.

O veículo de passeio rodou na pista e só parou ao subir em uma calçada, quase colidindo contra uma residência. O ônibus, que era utilizado para transporte de passageiros de uma usina da cidade, estava apenas com o motorista, que nada sofreu no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros é quem realizou o resgate dos sobreviventes e precisou do uso de desencarcerador para retirar os corpos dos dois homens que faleceram. Até o momento, eles não foram identificados pelas autoridades.

Durante o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, foram encontradas latas de cerveja, energéticos, garrafas de vodka e whisky dentro do veículo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Fátima do Sul.

