PRF prende homem que levava armas de MS para o crime organizado no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no final da tarde de sexta-feira (6), um homem que carregava cinco fuzis e cinco pistolas, na BR-267, em Nova Andradina. As armas teriam como destino o Rio de Janeiro.

Conforme o portal de notícias Dourados News, o suspeito é natural de Mato Grosso e pegou o armamento na fronteira do Brasil com o Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteiriça com Ponta Porã.

Aos policiais, o homem contou que os fuzis Colt .556 e as pistolas Glock 9mm, que estavam no porta-malas de um Ford Ka, com placas de Brasília, tinham como destino o Rio de Janeiro. Ele contou que receberia R$ 40 mil para o transporte.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Federal em Dourados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também