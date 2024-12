Rapaz é procurado por tentar matar irmã esfaqueada em Rochedo

Mulher, de 39 anos, está internada em estado grave, na Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueada com golpes de facão desferidos pelo próprio irmão dela, Teodoro Benites, de 32 anos, que está sendo procurado pela tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no último sábado (14).

Segundo informações do boletim de ocorrência, vizinhos conversaram com a Polícia Militar e relataram que a vítima estava na residência, na companhia do irmão, quando houve o ataque. Após o caso, ele fugiu do local e não foi localizado.

A mulher havia sido socorrido por outros moradores e levada para atendimento na unidade de saúde. Diante disso, a polícia foi até a unidade e conversou com os médicos, onde foi informado que a vítima apresentava múltiplas lesões pelo corpo e devido à gravidade das lesões, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Alguns familiares que entraram em contato com a polícia, alegaram que desconhecem qualquer motivo para as agressões.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

