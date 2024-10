Rapaz morre atropelado na frente da mãe na MS-497, em Paranaíba

Rapaz, identificado como Antônio Francisco de Almeida Júnior, de 26 anos, morreu após ser atropelado por um veículo de passeio na noite desta sexta-feira (18), na MS-497, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. A mãe da vítima estava ao lado e presenciou a cena trágica.

Segundo informações do site Interativo MS, o rapaz e a mãe estavam empurrando suas respectivas bicicletas, quando por um momento Antônio foi atropelado pelo veículo e lançado contra o solo.

A ambulância da cidade foi acionada para tentar socorrer o rapaz, mas nada pode ser feito. A mulher não foi atingida, mas ficou em choque.

Ainda conforme o site, o rapaz morreu na hora do atropelamento, pois ele teria tido um traumatismo craniano severo.

O motorista do veículo permaneceu no local e ainda reforçou que tentou desviar do ciclista, mas não tempo hábil para evitar o atropelamento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local, assim como a Polícia Militar.

