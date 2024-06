Rapaz que viu esposa na cama de outro e tentou matar amante é preso em Caarapó

A Polícia Civil de Caarapó, distante a 273 quilômetros de Campo Grande, prendeu durante a quinta-feira (27), um rapaz, de 28 anos, acusado de tentar matar esfaqueado um homem, de 57 anos, que seria supostamente o amante de sua esposa.

A tentativa de homicídio aconteceu após o suspeito ter localizado sua esposa na mesma cama que a vítima. Durante a ação, o rapaz desferiu diversos golpes com faca que causaram graves lesões e o homem precisou ser internado com urgência no Hospital Beneficente São Matheus.

Conforme o site Portal da Cidade, o delegado-adjunto Ciro Jales explicou que após o crime, o suspeito fugiu, mas depois de uma intensa busca pela região onde aconteceu o crime, ele foi localizado e preso.

Na vistoria da residência, os policiais encontraram a faca de serra utilizada no crime, sendo apreendida e levada para ser periciada.

A vítima segue em recuperação e ainda aguarda mais exames para saber a gravidade dos ferimentos, pois existe a suspeita de danos internos, como pneumotórax.

