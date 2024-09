Riedel destaca impacto das obras no anel viário de Itaporã

No último sábado (14), o governador Eduardo Riedel, acompanhado pelo senador Nelsinho Trad e pelo prefeito de Itaporã, Marcos Pacco, visitou o anel viário entre Itaporã e Dourados para acompanhar o progresso das obras e discutir os impactos positivos esperados.

"É uma das regiões que mais cresce em Mato Grosso do Sul, e a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento", destacou Riedel. Ele ressaltou a importância das melhorias para garantir a segurança dos veículos de carga e manter o fluxo de trânsito eficiente.

Os investimentos nas obras somam R$ 55,3 milhões e incluem a pavimentação de 13,83 km entre a MS-156 e a MS-157, além de estradas vicinais. A construção da ponte de concreto sobre o Córrego Sardinha também está incluída. "A construção da pavimentação e da ponte vai transformar a mobilidade urbana e facilitar o escoamento da produção", afirmou Riedel em seu Instagram.

Além dessas obras, estão em andamento a terraplanagem e a abertura de trechos na MS-156, tanto na direção Itaporã/Dourados ao sul quanto na saída para Montese ao norte. Essas melhorias são essenciais para otimizar o escoamento da produção e impulsionar o setor produtivo local.

A execução das obras está a cargo da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

