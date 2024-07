Riedel entrega obra de pavimentação no Distrito de Albuquerque, em Corumbá

Brenda Leitte, com Gov MS

Destino turístico de pescadores, o Distrito de Albuquerque, em Corumbá, conta agora com acesso pelo asfalto. A entrega dos 6,3 km da obra de implantação e pavimentação das rodovias MS-432 e MS-433 foi realizada nessa sexta-feira (19), pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Por ano, o distrito atrai cerca de 10 mil pescadores amadores, acomodados em pesqueiros e ranchos. A expectativa do setor é que com a melhoria do acesso e segurança viária, o fluxo se intensifique ainda mais, fomentando o turismo e a economia local.

Antes do asfalto, os carros chegavam a atolar na estrada de chão. A pavimentação da rodovia segue do entroncamento da BR-262 até o distrito.

A obra fica a 10 km da ponte sobre o Rio Paraguai e atende as demandas de pequenos produtores de assentamentos como ‘Mato Grande’ e ‘São Gabriel’, além de facilitar o acesso e escoamento da produção de pecuaristas da região.

Segundo o governador Eduardo Riedel, é uma obra dentro do objetivo de incluir as pessoas no desenvolvimento, por se tratar de uma comunidade pequena, de cerca de 800 pessoas.

“É uma alegria a gente poder vir aqui em Albuquerque, inaugurar uma obra que muda a realidade das pessoas. Eu acho que, enquanto gestor público, temos sempre que trabalhar com esse objetivo em todas as áreas da política pública. A gente fala muito isso e executa muito isso. Então, uma obra que ficou pronta, são seis quilômetros e meio, mas que no ir e vir dessa comunidade faz toda a diferença".

Já o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, lembrou a importância histórica do distrito. “Esta região é o início. Aqui que começou a nossa querida Corumbá. Foi Albuquerque que deu o pontapé inicial dessa grande cidade”, declarou.

A pedido de Iunes, o governador também visitou o prédio abandonado de uma escola municipal. A intenção é que o Governo do Estado ajude a recuperar o espaço, desocupado há 15 anos, para dar uma nova destinação ao local. A agenda também contou com a participação do secretário Eduardo Rocha, da Casa Civil.

